Homem é preso após arrastar cadela com picape

O carro só parou após populares intervirem na situação

Em Contagem (MG), um homem de 53 anos foi preso após arrastar por quilômetros uma cadela que estava acorrentada em sua picape.

A prisão aconteceu na tarde dessa quarta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar (PM), o dono do animal disse que tinha a levado para cruzar com outro cachorro.

O veículo estava cheio de carga e, na volta, o homem amarrou a cadela no reboque e a arrastou por várias quadras. O carro só parou após populares intervirem na situação.