Homem é preso após ameaçar vazar fotos íntimas de colega

De acordo com as investigações, o homem tomou as imagens quando a vítima ainda era adolescente

Um homem de 25 anos foi preso após ameaçar vazar fotos íntimas de uma colega dele, de 20 anos. As ameaças ocorreram no ano passado, e a Polícia Civil prendeu o indivíduo na última terça-feira (1º). O caso ocorreu em Fortaleza-CE. De acordo com as investigações, o homem tomou as imagens quando a vítima ainda era adolescente. No ano passado, a mulher registrou um boletim de ocorrência relatando o caso. Com isso, os policiais civis representaram pela prisão do suspeito. Ele não reagiu e foi levado à delegacia. Na unidade, o mandado de prisão preventiva pelo crime de ameaça, constrangimento ilegal e armazenamento de fotografias sexuais foi cumprido em desfavor dele.