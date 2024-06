Homem é preso após ameaçar matar filho de seis meses se ex não reatasse relacionamento

Um homem foi preso em flagrante sob suspeita de ameaçar de morte e manter o próprio filho, de apenas seis meses, em cárcere privado. A prisão ocorreu após o suspeito enviar um áudio à ex-esposa, ameaçando esquartejar a criança caso ela não reatasse o relacionamento.

De acordo com a Polícia Civil, Carlos Augusto Silva, de 33 anos, foi localizado na segunda-feira (24), na casa de uma vizinha no bairro Fazenda Grande do Retiro. Foi nesse local que o bebê foi resgatado.

Além do áudio ameaçador, Carlos Augusto enviou uma foto em que o bebê aparecia com uma faca próxima ao pescoço.

Carlos Augusto deve passar por audiência de custódia na quarta-feira (26). Inicialmente, ele negou as acusações, mas confessou o crime após a delegada apresentar a foto e o áudio enviados à ex-esposa.

Medidas protetivas foram solicitadas em favor da criança e da mãe.