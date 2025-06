Homem é preso após ameaçar ex-companheira e incendiar casa na BA

Um homem foi preso em flagrante na madrugada desta segunda-feira (23), em Serrinha, a cerca de 70 km de Feira de Santana (BA), suspeito de ameaçar a ex-companheira e incendiar a casa onde ela morava com o filho do casal.

Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou um posto policial montado na Arena Marianão — local onde acontecem os festejos juninos da cidade — e relatou as ameaças e o incêndio. O crime teria ocorrido por volta das 0h20, no bairro da Vaquejada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas atingiram parte da residência, mas ninguém ficou ferido. A mulher e a criança conseguiram sair a tempo do imóvel.

O suspeito foi localizado pouco depois e, em depoimento, confessou o crime. Ele foi conduzido à Delegacia Territorial de Serrinha, onde permanece preso, à disposição da Justiça. O caso é investigado como violência doméstica e tentativa de homicídio.