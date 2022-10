Homem é preso ao vender voto por sete garrafas de cerveja

As informações foram confirmadas pela Polícia Civil, que informou que outras três pessoas também foram induzidas ao voto

Um homem, de 44 anos, foi preso ao confessar ter vendido o voto em troca de sete garrafas de cerveja, em Paranhos (MS), a 448 km de Campo Grande.

Segundo o Boletim de Ocorrência, os policiais faziam rondas pela região e pararam os quatro homens. Ao ser abordado, o homem que estava com as sete garrafas de cerveja confessou que teria recebido as bebidas alcoólicas em troca do voto em um determinado político.

Paranhos fica na região fronteiriça entre Brasil e Paraguai. À polícia, o homem revelou que vendou o voto ainda em uma comunidade indígena no país vizinho. Também em depoimento, o suspeito afirmou que uma liderança da aldeia também ofereceu dinheiro a outros indígenas.

Os outros dois homens também relataram que foram “convencidos” pelo líder da aldeia a votarem nos candidatos indicados, através de um santinho. Como não havia provas dos outros casos, apenas o primeiro homem foi preso.

Em Paranhos, dois casos de crimes eleitorais foram registrados. Além da compra de votos, uma ocorrência de propaganda eleitoral irregular foi flagrada pela polícia. O caso é investigado pela Polícia Civil.