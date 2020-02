Homem é preso ao ser flagrado abusando sexualmente de um cachorro

PUBLICIDADE 

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem estuprando um cachorro no quintal de uma casa. O crime teria ocorrido na última quarta-feira (29).

Vizinhos notaram o comportamento estranho e, com ajuda de uma escada, conseguiram registrar a cena. Nas imagens, o suspeito se masturba e coloca o dedo no animal.

Agentes da polícia foram acionados e, ao chegar no local, prenderam o homem, que foi indiciado pelo crime de maus-tratos a animais. Segundo as autoridades, o homem continua preso, com um outro mandado de prisão por tentativa de homicídio.