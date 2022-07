Homem é preso ao se masturbar em ônibus interestadual em frente a mulher e criança em SC

Neste domingo, 03, um homem de 40 anos foi preso após se masturbar dentro de um ônibus interestadual na frente de uma mulher e uma criança

Na madrugada deste domingo, 03, um homem de 40 anos foi preso após se masturbar dentro de um ônibus interestadual na frente de uma mulher e uma criança em Rio do Sul, no Vale do Itajaí.

Segundo a Polícia Militar, a prisão aconteceu quando o veículo com destino ao Paraná estacionou na rodoviária.

A passageira relatou à PM que viu o homem se masturbando quando foi cutucada no braço pelo suspeito durante a viagem. A primeira reação dela, conforme relatou à polícia, foi cobrir os olhos da filha.

Ao perceber que a mulher desviou a atenção, o homem tentou chamar a atenção da vítima outras duas vezes, informou a PM.

A vítima, então, acionou familiares pelo celular. Foi o pai dela quem acionou a PM, que fez a abordagem e prisão assim que o ônibus parou.

Após ser preso por importunação sexual, o homem foi encaminhado à Polícia Civil.