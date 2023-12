Homem é preso acusado de zoofilia e maus-tratos contra cachorro na BA

Conforme informações da Polícia Civil local, o cão foi descoberto sem vida, amarrado com correntes e coberto de sangue

Um homem, de 58 anos, foi detido sob suspeita de envolvimento em atos de zoofilia e maus-tratos contra um labrador na zona rural de Eunápolis, cidade localizada no extremo sul da Bahia.

O incidente ocorreu no sábado (16), o mesmo dia em que o suspeito foi detido em flagrante em um abatedouro no assentamento Nova Vitória. A identidade do homem não foi divulgada pela polícia.

Segundo as autoridades, o suspeito desempenha a função de “magarefe”, profissão relacionada ao abate de bovinos, bubalinos, suínos, ovinos, caprinos e aves. Uma faca utilizada no ato violento contra o animal foi apreendida.