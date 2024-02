Homem é morto esfaqueado após discussão com vizinho por causa de lixo em GO

O incidente ocorreu na noite de terça-feira (30)

Um indivíduo foi detido sob suspeita de homicídio após desferir um golpe de faca contra seu vizinho (destacado na foto principal) durante um conflito motivado por questões relacionadas ao descarte de lixo. O incidente ocorreu na noite de terça-feira (30), em um edifício residencial no Setor Central, na capital goiana.

Segundo relatos fornecidos à Polícia Militar de Goiás (PMGO) por testemunhas oculares, a avó da vítima, que sofre de Alzheimer, teria lançado resíduos na direção da janela do apartamento do suspeito, provocando uma acalorada discussão que escalou para agressão física.

Conforme a narrativa das testemunhas, o suspeito, residente no sexto andar do prédio, expressou seu descontentamento ao vizinho em relação ao comportamento da avó. Subsequentemente, a vítima arrombou a porta do apartamento do suspeito e iniciou agressões contra a mãe deste. O suspeito, em resposta, empunhou uma faca e desferiu um golpe no abdômen do vizinho.