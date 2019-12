Homem é morto com sete tiros na porta de casa

PUBLICIDADE 

Na manhã desta terça-feira (24), véspera de Natal, um homem foi assassinado com sete tiros em Sinop, a 503 km de Cuiabá. A vítima foi encontrada caída no chão, na porta de casa, no Bairro Jardim Paulista 2.

De acordo com a Polícia Militar, as circunstâncias indicam que o homem, identificado como Elisandro da Silva estava chegando ou saindo de casa e foi encontrado caído próximo ao portão. O carro estava ligado e o cadeado usado para fechar o portão estava próximo ao corpo dele.

Ainda segundo a polícia, aparentemente alguém se aproximou enquanto ele estava próximo ao portão e efetuou os disparos.

A vítima tinha passagens por crimes cometidos anteriormente. A polícia investiga o crime, mas o suspeito ainda não foi localizado.