Homem é morto com golpes de enxada na cabeça durante assalto

Segundo a Polícia Civil, um suspeito foi preso e outros dois foram identificados e são procurados pelos investigadores

Um homem de 53 anos foi morto com golpes de enxada na cabeça durante um assalto que aconteceu à sua casa, na madrugada de segunda-feira (15), em João Câmara, no interior do RN.

De acordo com a corporação, três criminosos invadiram a casa de José Santana da Silva, de 53 anos, na comunidade de Matão dos Nunes, zona rural de João Câmara. A vítima era conhecida na região como Dão.

Os autores do crime roubaram pertences da vítima e desferiram golpes de enxada contra a cabeça do homem. Os investigadores tratam o caso como latrocínio, que é o roubo com resultado de morte.

Após o início das investigações, um homem de 21 anos foi preso em flagrante, na tarde de segunda-feira (15). Ele foi detido no bairro Bela Vista. Um botijão de gás foi apreendido com ele.

Segundo a polícia, outros dois suspeitos foram identificados, mas que seguem foragidos.

O homem preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.