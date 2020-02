Homem é morto com golpe de foice enquanto dormia

PUBLICIDADE 

Um homem foi morto neste domingo (9) com golpes de foice enquanto dormia. No local do crime, uma mulher informou à polícia que um homem havia matado a vítima com golpes no rosto.

Uma ambulância foi acionada para atender a ocorrência, mas a vítima morreu antes da chegada do socorro.

O corpo do homem foi encaminhado ao IML. A Polícia realizou buscas, mas ninguém foi preso.

O caso ocorreu em Laranjal-PR.