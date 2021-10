Homem é morto com facada no pescoço

De acordo com a Polícia Civil, a esposa dele, de 32 anos, é a principal suspeita de ter matado Orazil Silva

Na sábado (23), um homem de 46 anos foi morto com uma facada no pescoço. O caso aconteceu em Itaóca, no interior de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil, a esposa dele, de 32 anos, é a principal suspeita de ter matado Orazil Silva. O advogado da mulher compareceu à Delegacia e relatou que sua cliente havia cometido o crime.

Conforme o advogado, a motivação foi um desentendimento familiar. A suspeita contou que o marido era muito agressivo. A polícia trabalha para esclarecer os fatos.

A vítima foi encontrada no sofá, com ferimento de faca no pescoço. O corpo foi retirado da residência e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

A suspeita comparecerá nesta terça-feira à Delegacia para prestar depoimento. A Polícia Civil continua com a investigação.