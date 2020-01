Homem é morto com facada no peito após discussão com a esposa

PUBLICIDADE 

Uma briga entre um casal acabou com a morte de um homem na madrugada do último domingo. A mulher é suspeita de ter esfaqueado a vítima durante uma discussão em sua residência, no Jardim Tropical, Aparecida de Goiânia.

De acordo com a polícia, uma testemunha disse que ouviu o conflito e viu a mulher agredindo o homem com uma facada no peito. A morte foi atestada no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O relacionamento do casal durava cinco anos com histórico de brigas frequentes. Após o crime, a suspeita saiu de casa sem informar o destino para onde iria, informou as autoridades.