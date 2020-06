Homem é morto com facada na barriga; suspeito de 24 anos é preso

PUBLICIDADE 

Um homem, 47 anos, foi morto a facadas na noite desse domingo (7). O homicídio teria ocorrido após a vítima ter tido uma discussão com um jovem de 24 anos.

O homem foi encontrado com perfurações na região do abdômen. Umas equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( Samu) foi acionada, mas, ao chegar no local, os profissionais apenas constataram o óbito. O caso ocorreu em São Sebastião-AL

Os militares fizeram rondas na região e localizaram um suspeito, de 24 anos, com a roupa manchada de sangue. Uma testemunha confirmou aos policiais que o motivo do crime foi uma briga entre os dois. Segundo ela, a faca com cabo de borracha e uma faca de serra foram escondidas em um terreno. Ambas foram encontradas e apreendidas pelas autoridades.

O jovem de 24 anos foi autuado em flagrante por homicídio. A testemunha foi liberada após depoimento.