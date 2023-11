Homem é morto após discussão por futebol no CE

Na Delegacia Metropolitana de Caucaia, o suspeito foi formalmente acusado por homicídio qualificado por motivo fútil e porte ilegal de arma de fogo

No último domingo (5), um homem de 35 anos foi tragicamente assassinado a tiros em um bar localizado em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O crime teria sido desencadeado por uma discussão acalorada sobre um jogo de futebol, envolvendo a vítima e um suspeito que assistiam à partida juntos no estabelecimento. As autoridades informaram que o incidente ocorreu nesse dia, e um suspeito foi detido na segunda-feira (7).

O indivíduo preso foi identificado como Nicolas Carneiro do Nascimento, de 19 anos, conhecido como “jogador”. Segundo a Polícia Civil, ele foi capturado em Catuana, uma região rural do município, situada no mesmo bairro onde o crime aconteceu.

De acordo com as investigações, a vítima foi alvejada quando estava deixando o bar, sendo surpreendida pelo suspeito, que utilizou uma arma de fogo para cometer o crime.