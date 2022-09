Homem é morto após atirar contra viatura da Polícia Militar

Após aproximação, os militares relataram que o indivíduo abriu fogo contra a viatura

Um homem foi morto a tiros nesta quinta-feira (22) após atirar contra uma viatura da Polícia Militar em Natal. O caso ocorreu no início da tarde próximo a um hipermercado no bairro Potengi, na zona Norte da capital.

De acordo com a Polícia Militar, uma viatura do 4º Batalhão que fazia patrulhamento de rotina na região identificou um homem com atitude suspeita. Após aproximação, os militares relataram que o indivíduo abriu fogo contra a viatura.

Os militares reagiram e um dos tiros atingiu o suspeito. Ele foi socorrido ao Hospital Santa Catarina, também na zona Norte de Natal, porém ele não resistiu e morreu. A identidade do homem não foi revelada.

Um dos tiros disparados por ele atingiu um PM que estava na viatura, porém o colete balístico impediu que ele se ferisse.