Homem é morto a tiros na porta de casa, em Formoso do Araguaia

A Polícia Militar informou que quando chegou ao local encontrou a vítima sendo socorrida pela ambulância e levada para o pronto socorro municipal, mas que teria chegado à unidade sem vida

Um homem de 48 anos foi assassinado a tiros enquanto jantava na porta de casa em Formoso do Araguaia, na região sul do estado. O crime aconteceu no setor Aliança, na noite desta segunda-feira (8).

Uma testemunha contou à polícia que a vítima estava sentada na porta de casa, por volta de 20h30, quando dois criminosos chegaram em uma moto preta. O homem que estava na garupa desceu e fez vários disparos contra a vítima sem falar nada. Depois eles fugiram do local.

A perícia foi chamada e depois o corpo recolhido pelo Instituto Médico Legal. A polícia fez patrulhamento pela região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito. O caso agora é investigado pela Polícia Civil.