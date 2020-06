Homem é morto a tiros e perícia não consegue detalhar número de disparos

PUBLICIDADE

Um homem foi morto a tiros na madrugada dessa quarta-feira (10). A vítima não portava documentos, o que impossibilitou a identificação, mas, de acordo com os policiais militares, ela teria cerca de 30 anos. A perícia não detalhou a quantidade de disparos que atingiram o homem.

De acordo com algumas testemunhas, foi possível ouvir vários disparos próximo ao local, em um bairro de Contagem, em Belo Horizonte-MG. Ainda segundo o relatado à polícia, um carro parou próximo à vítima e, em seguida, um dos ocupantes desceu e efetuou os disparos. Todos os tiros foram direcionado à cabeça do homem, que morreu no local. O suspeito voltou para o veículo e fugiu em seguida.

A Polícia Militar chegou ao local e acionou a perícia. No local, foram encontradas cerca de 30 capsulas de munição calibre .380 no chão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).