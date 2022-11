Homem é morto a tiros ao chegar em comemoração de 2 meses de vida do filho

O autor do crime disparou cerca de 15 vezes contra a vítima

Ronald Aguirre Dias, de 21 anos, foi assassinado com pelo menos 15 tiros ao chegar em local de festa em comemoração aos dois meses de vida do filho, na noite deste sábado (5), em Deodápolis, a 249 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com boletim de ocorrência, o crime ocorreu por volta das 23h30, momento em que a Ronald e a família chegou na casa em que a festa aconteceria. A vítima estava descendo do veículo com a esposa e os dois filhos, de 2 meses e 4 anos, quando o suspeito chamou pelo homem.

Ao se virar para responder, a vítima foi alvejada com ao menos 15 disparos. Conforme a polícia, Ronald conseguiu retornar para o carro com a mulher e os filhos. Em uma tentativa de fugir do disparos, o homem dirigiu por 250 metros, mas desmaiou.

A vítima morreu antes de ser socorrida. A esposa dele, que foi atingida no pé e precisou ser levada ao hospital da cidade. As crianças não ficaram feridas.

Histórico

Ronald já foi preso por tráfico de drogas e estava em liberdade há cerca de 3 meses. Em 2018 ele foi detido dirigindo uma picape carregada com 1 tonelada de maconha na BR-163, zona rural de Campo Grande.

O caso segue em investigação e até o momento, o suspeito está foragido.