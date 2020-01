Homem é morto a pedradas

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (6) um homem foi morto a pedradas no bairro Planalto, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. Os dois suspeitos do crime foram presos e levados para a Delegacia Regional do município, onde confessaram o assassinato.

A Polícia Militar foi chamada por moradores e encontrou o homem já sem vida. Perto do corpo, os policiais encontraram as pedras usadas na agressão.

Os suspeitos foram encontrados na sequência, caminhando no bairro.