Homem é morto a facadas; sogro é suspeito

Um homem, de 29 anos, foi morto a facadas na madrugada desse sábado (26). De acordo com a Polícia Civil, o sogro da vítima é o principal suspeito do crime e teria matado o homem para defender a filha.

O crime ocorreu no bairro José Liberato, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Ainda de acordo com a Polícia Civil, uma discussão familiar teve início e o suspeito teria presenciado o momento em que o homem agredia a esposa.

Para defender a filha, o acusado teria desferido cinco facadas contra o genro.

De acordo com a polícia, os dois envolvidos têm antecedentes criminais. O corpo do homem foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.