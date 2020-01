Homem é investigado por estupro de vulnerável contra criança de seis anos

PUBLICIDADE 

Está sendo investigado um caso de estupro de vulnerável contra uma criança de seis anos, ocorrido em Carnaubal, no Ceará, nesse domingo (19). O suspeito de cometer o crime foi apontado pela família da criança, localizado pela polícia e levado para prestar depoimento na segunda-feira (20), mas acabou liberado por não haver flagrante.

Segundo a Secretaria de Segurança do Ceará, o Conselho Tutelar foi acionado e está acompanhando a vítima. Foram solicitados exames periciais na sede da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce).

Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime. O caso será transferido para a Delegacia Municipal de São Benedito, unidade responsável por apurar crimes em Carnaubal.