Homem é indiciado por instalar microcâmera no quarto da ex-mulher para vigiá-la

A mulher contou à polícia que descobriu o equipamento após se deitar na cama e identificar uma luz piscando no teto do quarto

Um homem foi indiciado em Pirenópolis, Goiás, após instalar uma microcâmera no quarto da ex-mulher para vigia-la. A mulher contou à polícia que descobriu o equipamento após se deitar na cama e identificar uma luz piscando no teto do quarto.

Como o nome do acusado de 33 anos não foi divulgado, o g1 não conseguiu localizar a defesa dele para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.

O ex-marido confessou o crime para os investigadores na quinta-feira, 9, sob a alegação de ver como era a condução da ex na criação dos filhos.

A polícia chegou a ouvir a babá das crianças e a faxineira da mulher durante as investigações, de acordo com elas, o suspeito havia sido pego no telhado da casa manuseando uma fiação. No dia, ele disse estar retirando a internet da casa.

Conforme apurou à TV Anhanguera, o homem foi detido e deve responder pelo crime de constrangimento ilegal praticado no contexto da lei Marinha da Penha. O inquérito foi concluído ainda na quinta-feira e encaminhado à Justiça.