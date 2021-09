Homem é indiciado por estupro e assassinato de menina de 5 anos

Além dos exames, câmeras de videomonitoramento flagraram o momento no qual o suspeito passou pelo estacionamento de um supermercado com a vítima

O Suspeito de violentar e matar Agatha Rodrigues dos Santos, de 5 anos, foi indiciado pela polícia civil nesta segunda-feira (13). O corpo da vítima foi encontrada em um rio em Lajeado, no Rio Grande do Sul, no dia 4 de setembro. O homem de 35 anos está preso preventivamente.

De acordo com um laudo das autoridades, a vítima morreu asfixiada por afogamento, além da confirmação das lesões por violência sexual. Os exames serviram para a polícia, então, indiciar o suspeito por por homicídio qualificado e estupro de vulnerável.

Além dos exames, câmeras de videomonitoramento flagraram o momento no qual o suspeito passou pelo estacionamento de um supermercado com a vítima. O estabelecimento fica próximo ao rio onde o corpo foi encontrado. Testemunhas afirmaram ter visto o suspeito conduzindo a vítima para o local do crime.

O detido é amigo da mãe de Agatha. Conforme a polícia, ele convidou a menina para ir a um estabelecimento comercial e a mãe autorizou. O suspeito foi preso próximo ao rio. Ele estava com a roupa molhada; tinha marcas de unha na pele, causadas pela resistência da vítima; e não soube explicar o paradeiro da criança. Em depoimento, o homem permaneceu em silêncio. Na última quarta-feira, ele precisou ser transferido do Presídio Estadual de Lajeado pois estava recebendo ameaças de outros presos.