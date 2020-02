Homem é foragido da polícia após espancar e queimar mulher com creolina

PUBLICIDADE 

Um homem está sendo procurado no Mato Grosso pelas autoridades por espancar e queimar a mulher de 32 anos com creolina. O caso aconteceu em São Pedro da Cipa, a 149 km de Cuiabá, no último sábado (8).

A mulher foi socorrida e encaminhada consciente ao Hospital Municipal de Jaciara (HMJ), localizado a 11 km de São José da Cipa, onde deu entrada com escoriações pelo corpo, além de queimaduras na região do rosto, peito, pernas, braços e costas.

A creolina é indicada como desinfetante de instalações pecuárias, no preparo do campo operatório em pequenas e grandes intervenções cirúrgicas e no tratamento de miíases. Na bula também consta que o produto é tóxico.