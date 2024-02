Homem é flagrado dando socos em cavalo em GO

A prefeitura de Valparaíso de Goiás emitiu uma nota condenando a agressão

Um coletor de lixo foi flagrado agredindo um cavalo em Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. O episódio, ocorreu na manhã de sábado (17).

Nas imagens, é possível observar o cavalo próximo a uma lixeira, enquanto o caminhão de coleta de lixo passa pela rua. No momento em que o veículo se aproxima do animal, um dos coletores desce e agride o cavalo com socos, resultando na queda do animal.

Após o incidente, o cavalo pareceu ter dificuldades para se levantar, enquanto os coletores tentaram ajudá-lo sem sucesso, optando então por deixar o local.

A prefeitura de Valparaíso de Goiás emitiu uma nota condenando a agressão, descrevendo-a como injustificável. Além disso, afirmou ter tomado medidas administrativas contra o servidor responsável pela agressão.

Segundo informações fornecidas pela prefeitura, foi identificado o dono do cavalo, que alegou que o animal estava debilitado devido a ingestão de plástico. O proprietário recusou a assistência de um veterinário e afirmou que o cavalo havia fugido, desconhecendo o seu paradeiro.