Homem é flagrado dando madeiradas em filhote de cachorro e animal é resgatado em SP

Nesta quarta-feira, 13, um cachorro de aproximadamente 6 meses foi brutalmente espancado pelo então dono com um pedaço de madeira em Barra do Turvo, no interior de São Paulo. O agressor, considerado o dono do animal, ainda não foi identificado.

Após as imagens do crime ganharem as redes sociais, no mesmo dia da agressão, o cachorro foi resgatado.

O animal vivia numa casa no bairro Jardim Terra Nova, próximo à entrada da cidade. O vídeo da agressão foi gravado por um ajudante de obras que trabalhava no terreno em frente ao local dos fatos, assim que percebeu os maus-tratos.

Em questão de minutos, o vídeo circulou entre moradores da cidade e chegou ao conhecimento da Polícia Militar (PM) e de um grupo de mulheres que resgatam animais abandonados ou vítimas de maus-tratos, das secretarias de Turismo e Cultura de Barra do Turvo.

O diretor de turismo da cidade, Denin da Motta, de 33 anos, disse que estava trabalhando em frente a um posto policial quando recebeu o vídeo. Ele relata ter mostrado as imagens a dois PMs, que se dirigiram ao local da agressão.

No local, Denin e os policiais encontraram o trio de moradoras que resgata animais, além do secretário de Desenvolvimento Social e uma nutricionista.

A costureira Claudiana de Oliveira Franco de Jesus, de 46 anos, integra o grupo que resgata animais em Barra do Turvo. Ela contou que o cão estava com medo e tremia muito.

Claudiana disse ainda que o homem que nas imagens aparece maltratando o cachorro não estava na casa quando o grupo chegou. O filhote foi encaminhado ao canil municipal.

A manicure Regiane Barbosa, de 43 anos, que também integra o grupo, contou ter ido ao local preparada para lidar com o então tutor do cachorro, que poderia evitar o resgate do animal.