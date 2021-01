Homem é executado na frente dos filhos

PUBLICIDADE

Um homem foi morto a tiros em frente aos dois filhos, no fim da tarde dessa segunda-feira (4). De acordo com a polícia, o homem foi abordado quando voltava para casa com as crianças em uma moto. Ele foi derrubado do veículo e, posteriormente, alvejado.

O crime ocorreu em Xambioá-TO, em uma estrada de terra. Os filhos da vítima, de 11 e 12 anos, relataram que estavam voltando de uma chácara com o pai, quando um suspeito apareceu com o rosto coberto e atirou contra a vítima, que caiu do veículo.

Em seguida, o suspeito mandou que as crianças corressem do local. Por fim, o homem atirou contra nunca da vítima e fugiu do local.

O corpo da vítima foi levado pelo IML de Araguaína. O caso é investigado pela Polícia Civil.