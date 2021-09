Homem é executado com tiro na cabeça

Arnaldo estava acompanhado de outras pessoas quando uma dupla se aproximou, disparou a arma e fugiu em uma moto. A vítima morreu no local

Na noite de terça-feira (21), um operador de máquinas foi morto com um tiro na cabeça, no bairro do Benguí, em Belém (PA).

De acordo com a polícia, o crime tem características de execução. A vítima foi identificada como Arnaldo da Conceição Silva, de 45 anos.

Arnaldo estava acompanhado de outras pessoas quando uma dupla se aproximou, disparou a arma e fugiu em uma moto. A vítima morreu no local.

Até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Militar disse que isolou o local até a chegada da perícia e policiais civis. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoção do corpo.