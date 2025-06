Homem é executado com mais de 25 tiros em AL

Um homem foi assassinado com mais de 25 disparos de arma de fogo na noite do último domingo (22), no bairro do Benedito Bentes, em Maceió. A identidade da vítima não foi divulgada pelas autoridades.

Segundo informações de testemunhas, dois homens chegaram em uma motocicleta, abordaram a vítima e a conduziram até o local onde foi executada. Ao lado do corpo, policiais encontraram cinco “bombinhas” de maconha, o que levanta a suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

De acordo com a perícia, o corpo apresentava mais de 25 perfurações, a maioria provocada por munições de calibre 9mm, além de marcas de tiros de calibre .38.

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas até o momento nenhum suspeito foi localizado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).