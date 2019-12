Homem é espancado após matar ex-mulher a facadas 

PUBLICIDADE 

Um homem de 50 anos foi espancado por populares e preso nesta sexta-feira (27) após assassinar a ex-mulher a facadas.

De acordo com a ocorrência, a vítima Eliana Marques Cavalcante, de 43 anos, não resistiu as agressões do ex e morreu no local.

Revoltados com a agressão, populares espancaram o agressor, que foi socorrido por uma equipe da polícia e preso.

O caso ocorreu em Maceió-AL. O suspeito foi encaminhado ao hospital, recebeu atendimento médico e depois foi levado à Central de Flagrantes, onde foi autuado por crime de homicídio.