Homem é esfaqueado no peito durante discussão com sobrinho

Um homem, de 33 anos, foi esfaqueado no peito, nesse sábado (19), após sair de casa para comprar açaí. O principal suspeito do crime é o sobrinho da vítima. O suposto agressor tem 28 anos e não foi localizado.

Segundo o depoimento da vítima, o homem saiu para comprar açaí para a filha. No caminho, ele parou em uma loja de conveniência, onde avistou alguns amigos e se dirigiu para conversar com eles. No local, ele também encontrou o sobrinho.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima disse que discutiu com o sobrinho e ele deu-lhe um empurrão e, em seguida, uma facada no peito.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi acionado encaminhou o homem ao hospital. Na unidade, ele foi levado ao centro cirúrgico.

O caso ocorreu em Campo Grande-MS e foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro, como tentativa de homicídio.