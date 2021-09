Homem é esfaqueado ao defender enteada do ex-marido

O agressor foi preso pela PM e autuado por lesão corporal e ameaça com base na Lei Maria da Penha

Na noite de quarta-feira (29), um homem foi ferido com um facão ao tentar defender sua enteada do ex-marido dela. O caso aconteceu em Marechal Deodoro (AL).

De acordo com a Polícia Militar (PM), a mulher estava na casa da mãe quando seu ex chegou embriagado com um facão. Ele ameaçou invadir o imóvel da ex-sogra.

O homem não conseguiu entrar na residência, mas quebrou o vidro da porta com o facão e agrediu o padrasto, que ficou ferido.

