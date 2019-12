Homem é encontrado morto junto a adolescente baleado em estrada

PUBLICIDADE 

Um homem identificado como Renato Lima de Sousa, de 31 anos, foi encontrado morto a tiros, junto com um adolescente de 14 anos que estava baleado. O menino foi socorrido e encaminhado ao hospital.

De acordo com a polícia, os dois baleados foram localizados na quarta-feira (18). A polícia foi acionada e a perícia fez análise do local. O IML fez a remoção do corpo de Renato do local.

O caso ocorreu em uma rodovia entre as cidades de Esperantina e São João do Arraial-PI. Ainda de acordo com a polícia, o adolescente afirmou em depoimento que o tiro que o atingiu foi disparado por Renato, mas de maneira acidental. Depois, o homem teria atirado contra si mesmo.

O caso ainda será investigado pela polícia.