Homem é encontrado esquartejado às margens de rodovia

O trabalhador rural Fernando Félix Lopes, de 34 anos, foi morto e teve o corpo esquartejado no último fim de semana. O autor do crime ainda não foi identificado. De acordo com a família da vítima, ele não tinha desentendimentos e não há suspeita de quem possa ter cometido o crime.

O caso ocorreu em Miracatu-SP. Fernando morava em Pedro Toledo-SP e trabalhava cortando palmito, por isso era conhecido como ‘Fernando Palmiteiro’. Ele foi assassinado, esquartejado e o corpo foi deixado às margens de uma rodovia.

Em um ponto de ônibus nas proximidades, foram avistadas marcas de sangue no solo, uma foice e um pedaço de madeira. Moradores encontraram o corpo na mata no último domingo (26) e acionaram a polícia.

Nenhum pertence da vítima foi levado, por isso a hipótese de latrocínio foi descartada. O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado.