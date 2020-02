Homem é eletrocutado ao cortar grama e encostar em fio de luz caído

PUBLICIDADE 

Um homem de 72 anos morreu neste domingo (9) após levar um choque enquanto cortava a grama. Segundo a polícia, Ademar Buhl encostou em um fio de luz energizado que estava caído dentro do pátio da própria casa.

De acordo com a polícia, ainda não está claro se a responsabilidade do acidente é da companhia elétrica. O fio teria enroscado na roçadeira e causou o choque. O homem morreu no local.

Segundo a família da vítima, o cabo elétrico rompeu na noite de sábado (8) e a companhia elétrica responsável pela rede teria sido alertada.

O caso ocorreu em Imigrante-RS e será investigado.