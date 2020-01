Homem é detido após obrigar cachorro a percorrer 10 km e arrastá-lo

PUBLICIDADE 

Um homem foi detido nesta sexta-feira (24), após fazer o próprio cachorro, da raça pitbull, andar uma distância de quase 10 km e arrastar o animal quando ele não conseguiu mais se mover por estar muito cansado e com as patas feridas.

O homem foi parado por populares, que acionaram a polícia. O animal foi resgatado e está sob os cuidados de um médico veterinário. O caso, que ocorreu em Maceió-AL, chegou à Comissão de Bem Estar Animal da Ordem dos Advogados do Brasil seccional Alagoas (OAB-AL), que deve decidir sobre o destino do animal.

De acordo com testemunhas, uma mulher flagrou quando o homem passeava a pé com o animal e fez com que ele parasse. A situação chamou atenção de pessoas que estavam passando pelo local e o homem foi impedido de seguir com o animal ferido.

Após ser impedido de sair com o animal, o homem tentou levar o cachorro em um carro fretado e tentou também colocar o animal nas costas e fugir.

A polícia foi acionada e o suspeito foi detido e encaminhado à delegacia. Ele foi autuado por maus-tratos. Maltratar animais é crime e a punição é três meses a um ano de detenção e multa.