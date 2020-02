Homem é denunciado por estuprar a namorada do amigo em quanto dormia

PUBLICIDADE 

Um homem foi denunciado por ter estuprado a namorada de um amigo, nesta segunda-feira (24), em Cuiabá, Mato Grosso.

De acordo com o depoimento da vítima, de 20 anos, o rapaz, de 30 anos, abusou sexualmente da jovem enquanto ela dormia. O namorado dela, de 19 anos, estava dormindo ao lado dos dois.

A jovem disse que os três estavam em uma festa e todos haviam consumido bebida alcoólica. Por volta de 3h, eles foram para a residência do namorado.

Em determinado momento, ela acordou no meio da noite e notou que estava sendo abusada. A princípio achou que fosse o namorado, mas, quando percebeu que se tratava de outro homem, gritou pedindo socorro.

Ainda segundo o boletim, após o pedido de ajuda, o suspeito fugiu do local. A polícia foi chamada e o suspeito foi localizado na casa dele, no mesmo bairro, e levado para a delegacia. O caso deve ser investigado. O homem de 30 anos continua preso. As identidades não foram divulgadas.