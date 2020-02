Homem é condenado a três meses de detenção por maus-tratos a uma cadela

PUBLICIDADE 

A Justiça condenou um homem a três meses de detenção e dez dias-multa por ter agredido uma cadela com um cano de PVC em Lauro Müller, na Serra catarinense.

O caso ocorreu em março de 2016, segundo informações do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC). Na ação, o acusado disse que não agrediu a cadela.

Conforme o processo, o réu, que já tinha contra si outro registro de agressão a animais, teria atingido a cadela e ferido a pata traseira dela. Vizinhos do acusado acionaram voluntários de uma ONG do município, que denunciaram o ocorrido e fizeram o tratamento do animal.

Em depoimentos, voluntárias da entidade de defesa animal disseram que encontraram o animal já machucado. Na ocasião, pessoas que moram perto do local, apontaram o homem como responsável pela agressão, informou o TJSC.