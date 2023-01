Homem é baleado após jogar pedras contra viatura

O homem foi encontrado com ferimento de arma de fogo na região do abdômen e do braço

Um homem foi baleado em Goiânia, nesta quarta-feira (4), após jogar pedras contra viatura. Um vídeo mostra o momento em que o suspeito joga os objetos contra o carro com os policiais e os agentes atiram contra ele. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado com ferimento de arma de fogo na região do abdômen e do braço e foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências da Região Noroeste de Goiânia Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). Leia também Partidos preteridos reclamam da articulação política do governo Lula

Dólar abre em baixa e investidor fica na expectativa de falas de Tebet e do Fed

‘Ninguém mexerá no Código Florestal’, diz secretário executivo do Meio Ambiente Segundo a Polícia Militar, os dois policiais envolvidos no caso foram afastados e a corporação está apurando o caso. A polícia ainda justificou que o homem estava ameaçando pessoas e arremessando pedras em outros veículos. Um outro vídeo mostra o momento em que o homem baleado joga pedras no vidro de um carro