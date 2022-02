Homem é assassinado com mais de 50 tiros na Zona Oeste do Rio

Em uma gravação, é possível ver a vítima caída no chão sendo baleada por pelo menos quatro homens armados, inclusive com metralhadoras

Na noite do último domingo, 20, um homem cuja identidade ainda não foi identificada, foi executado a tiros em Campo Grande, Zona Oeste do Rio. Em uma gravação que circula na internet é possível ver a vítima caída no chão sendo baleada por pelo menos quatro homens armados, inclusive com metralhadoras. Foram ao menos 50 disparos.

Depois dos primeiros tiros, todos na cabeça, um dos criminosos que estava com fuzil se aproxima do homem para conferir se ele estava morto. Mesmo com a confirmação do óbito, outros comparsas continuam atirando. Segundo as imagens, o crime ocorreu por volta das 20h20.

De acordo com relatos na internet, foram disparados pelo menos cem tiros, o que levou a moradores da região sentirem-se amedrontados. Depois do homicídio, os criminosos foram embora em um carro branco.

Ainda conforme os relatos na internet, a vítima era moradora de Vila Nova e estava em uma BMW blindada.

O homem foi executado no bairro Magali, em Campo Grande. Os relatos informam que ele estava em um salão de festa e foi atingido pelos disparos assim que saiu para buscar o carregador do celular que deixou no carro.

Através de uma nota, a Polícia Militar informou que militares do 40º BPM (Campo Grande) ao chegarem no local da ocorrência, já encontraram o homem morto.

A área foi isolada para perícia. A investigação ficou sob a responsabilidade da Delegacia de Homicídios da Capital.