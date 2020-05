Homem é assassinado a pedradas

PUBLICIDADE 

Wellington Pereira da Silva, de 30 anos, foi morto após ser espancado com várias pedradas na cabeça. O crime ocorreu na noite de domingo (3).

De acordo com militares do Batalhão de Guarda (BPGD), a vítima recebeu várias pedradas na cabeça, em Maceió-AL. A esposa de Wellington esteve no local e afirmou desconhecer qualquer possível motivação para o crime.

Os institutos de Criminalística (IC) e Médico Legal (IML) estiveram no local, fizeram a perícia e recolheram o corpo da vítima.As autoridades locais vão investigar o caso.