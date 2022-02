Homem é assassinado a pauladas em Alagoas

Segundo a Polícia Militar, a vítima é Luciano Ramos da Silva. Conforme testemunhas afirmaram polícia, o homem foi morto a pauladas

Na manhã do último domingo. 13, o corpo de um homem de 29 anos foi encontrado no Povoado Mangue, no bairro de Plateia.

Segundo a Polícia Militar, a vítima é Luciano Ramos da Silva. Conforme testemunhas afirmaram polícia, o homem foi morto a pauladas.

Equipes da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa e técnicos dos Institutos de Criminalística e de Medicina Legal estiveram presentes no local, onde realizaram os primeiros levantamentos e recolheram o corpo.

Ainda não há informações sobre quem tenha sido os autores e suas motivações ao crime.