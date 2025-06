Homem é assassinado a facadas e pedradas em kitnet no Piauí

Antônio Gilberto Lima da Silva foi encontrado morto na noite deste domingo (9) em uma kitnet localizada nos fundos de um bar no bairro Vacaria, em Miguel Alves, município a cerca de 100 km ao norte de Teresina. A principal hipótese da Polícia Militar é que o crime tenha sido motivado por uma dívida relacionada ao tráfico de drogas.

Segundo informações repassadas pelo 26º Batalhão da Polícia Militar (26º BPM), a vítima foi assassinada com golpes de faca, pedras e outros objetos perfurocortantes. O corpo de Antônio foi localizado em um quarto alugado, que vinha sendo utilizado por um homem identificado pelas iniciais F.J.C.H., considerado o principal suspeito do crime.

O suspeito teria alugado o cômodo recentemente e fugiu do local logo após o homicídio. Durante a perícia, a polícia apreendeu uma faca que pode ter sido utilizada no ataque, além de uma balança de precisão — indício comum de envolvimento com o tráfico de entorpecentes.

Ainda de acordo com a PM, a vítima era usuária de drogas e já era conhecida por seu histórico de dependência química. A investigação segue em andamento para localizar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime.