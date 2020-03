Homem é acusado de organizar encontro para propagar coronavírus

PUBLICIDADE 

No Paraná, a Polícia Civil identificou um homem, de 24 anos, acusado de organizar um evento para proliferar o novo coronavírus na capital Curitiba. De acordo com a averiguação, a reunião aconteceria no Largo da Ordem, nesta sexta-feira (20). O Paraná Portal disponibilizou as informações.

Aproximadamente sete pessoas teriam confirmado presença no encontro. O homem suspeito de organizar todo o evento será ouvido pelas autoridades e, se confirmada a intenção, poderá ser responsabilizado pelos seus atos. As pessoas que confirmaram presença também serão penalizadas.

Danilo Zarlenga, delegado da Polícia Civil do Paraná, dará uma entrevista coletiva para esclarecer o caso, nesta quarta-feira (18)