Homem é acusado de atear fogo na própria residência

Na noite do último domingo (29) uma casa em Sinop foi totalmente destruída pelo fogo. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros foi acionado mas, ao chegarem no local, as chamas já tinham consumido a residência, feita de madeira.

Mesmo não conseguindo salvar o imóvel, os bombeiros evitaram que o fogo se alastrasse para as residências ao lado.

A suspeita é de que o incêndio tenha sido criminoso e que o próprio dono da casa tenha sido o responsável. Familiares da esposa dele disseram que o casal estava brigando e queria se separar e, após ingerir bebida alcoólica, ateou fogo na residência.

Momentos depois do incêndio, o suspeito foi detido pela Polícia Militar e levado para a delegacia.