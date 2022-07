Homem detido ao tentar roubar banco ficou preso no teto e só saiu com a ajuda da PM, diz PF

O homem preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) foi encontrado pelos militares preso no teto do local, segundo informações da PF

Neste sábado, 16, o homem preso em flagrante pela Polícia Militar (PM) após arrombar e tentar roubar uma agência da Caixa Econômica Federal na Avenida Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, foi encontrado pelos militares preso no teto do local, segundo informações da Polícia Federal, que autuou o criminoso.

Por estar preso no teto da agência, ele só conseguiu sair com a ajuda dos PMs que o prenderam. Ainda de acordo com a PF, o homem tem 28 anos e mora no bairro de Prazeres, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Além disso, já havia sido preso outras três vezes: duas por furtos em agências do Bradesco e Itaú, e uma terceira por um roubo em Boa Viagem.

Ao arrombar a agência, o homem ativou mecanismos de segurança dos terminais eletrônicos, que liberam uma espécie de cortina de fumaça, acionada para dificultar ações criminosas.

Por volta das 18h do sábado, 16, os policiais do 19º Batalhão da Polícia Militar foram acionados para o local monitorado por câmeras de segurança.

Na agência, além de gavetas reviradas e papéis pelo chão, os militares encontraram o criminoso preso no teto do banco da cintura para cima enquanto tentava fugir.

Com ele, os militares encontraram dois aparelhos de comunicação por rádio, que pertenciam ao sistema de segurança do banco.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Via de regra, a maioria dos casos que a gente recebe na Polícia Federal tem toda essa ocorrência criminosa de ser usuário de droga, que rouba esses pequenos objetos para poder vender e comprar droga”, disse Giovani Santoro, chefe de comunicação da Polícia Federal de Pernambuco.

A Polícia Federal também informou, nesta segunda (18), que o crime ocorreu uma semana após o homem ter sido solto por outra ocorrência.

Após ser detido, o homem foi conduzido para a sede da PF, no Bairro do Recife, no Centro da capital. A corporação informou que ele vai responder pelos crimes de “furto qualificado com rompimento de obstáculo e, caso seja condenado, poderá pegar penas que variam de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa”.

Durante o interrogatório da PF, o preso permaneceu em silêncio. Em seguida, ele foi conduzido ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, no Grande Recife onde ficará à disposição da Justiça Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Roubos e furtos

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS) na sexta-feira (15), o último caso de furto a banco em Pernambuco havia ocorrido no dia 2 de março.

Em 2022, até o final do mês de junho, dois crimes contra instituições financeiras aconteceram no estado, o que representa menos de 78% dos nove crimes deste tipo registrados no mesmo período em 2021, segundo a SDS.

No primeiro semestre deste ano, 25.611 roubos foram contabilizados em Pernambuco. De acordo com o governo do estado, esse é o número mais baixo desde o início do registro da série histórica, em 2007.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em comparação com o primeiro semestre do ano passado, houve uma redução de 2,25% nos números de Crime Violento Patrimonial (CVP).