Homem desempregado acha bolsa com R$ 90,5 mil e devolve ao dono

O homem afirmou que o casal ainda tentou dar uma recompensa financeira para ele, mas disse que não aceitou o presente

Um homem desempregado de 35 anos encontrou dois milhões de pesos (o equivalente a R$ 90,5 mil) na rua e devolveu o dinheiro aos donos na Argentina.



O caso foi registrado na cidade de Posadas, enquanto Matías Pauluch, esperava o transporte para um bico temporário no município de Misiones.

O homem contou que viu dois adultos passando em uma moto com uma criança entre eles. Pouco após passar por ele, o casal deixou cair alguns objetos na pista, entre eles uma mamadeira, brinquedos e uma bolsa branca.



Matías correu até os objetos na tentativa de devolvê-los aos donos.



“Quando abri a bolsa, vi que tinha muito dinheiro dentro. Vários maços de mil e de quinhentos pesos. A primeira coisa que fiz fui olhar para o senhor que estava do meu lado e perguntar se ele os conhecia, mas ele falou que não”, contou o homem em entrevista ao canal Alem News.



Nesse momento, o homem decidiu desistir de pegar o transporte para o bico temporário e buscar a família.

“Pensei em devolver o dinheiro porque vi que era muito e, com certeza, era importante para eles. O dinheiro não era meu. Qualquer pessoa deveria fazer isso”, afirmou. O homem chamou um amigo e saiu pelas ruas de Posadas em busca de informações sobre o casal que perdeu o dinheiro.



Ele passou por um posto de combustível e perguntou aos funcionários se o casal tinha passado pelo local. Recebendo uma resposta positiva, ele deixou o próprio número de contato com os frentistas na esperança de que, se voltassem em busca do dinheiro, os dois pudessem contatá-los.

O homem chegou a voltar para casa com o dinheiro, mas decidiu ir até o posto de gasolina novamente. No local, ele foi informado de que os funcionários já tinham dados do casal e conseguiu marcar um encontro com eles.

Dinheiro era para tratamento de saúde



Segundo Matías, ao encontrar o casal, os dois informaram que o dinheiro seria usado para tratar uma doença que a criança tinha. Ele disse que não chegou a contar o dinheiro e que o pai da criança que informou que a quantia total de dois milhões de pesos estava na bolsa.

“A mulher se emocionou muito, vi que era importante para ela. Eles me falaram que chegaram a vender uma moto e outras coisas para juntar o dinheiro. Foi um momento de grande satisfação para mim”, pontuou.



O homem afirmou que o casal ainda tentou dar uma recompensa financeira para ele, mas disse que não aceitou o presente. “Fiz o que tinha que fazer, o que me fez sentir bem”, analisou.