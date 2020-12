Homem descobre traição de esposa e corta braço de vizinho com facão

PUBLICIDADE

Um vigia, de 53 anos, foi atingido no braço direito com um golpe de facão, na noite desse domingo (20). O principal suspeito do crime é o vizinho da vítima. De acordo com a polícia, o crime teria sido motivado por um suposto envolvimento amoroso da mulher do agressor com a vítima.

O caso ocorreu no bairro Ayrton Rocha, zona Oeste de Boa Vista-RR. De acordo com a Polícia Militar, o vigia estava na casa de um amigo, quando foi chamado até o portão da residência. Ao chegar na calçada, ele foi surpreendido pela suspeito, que o agrediu com o facão.

De acordo com algumas testemunhas, a vítima também foi atingida em uma das mãos. O suspeito fugiu logo após o crime.

Quando a equipe da Polícia Militar chegou ao local, a vítima já havia sido encaminhada ao Hospital Geral de Roraima (HGR) pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O vigia não denunciou o suspeito criminalmente. O relatório da ocorrência foi entregue no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope).